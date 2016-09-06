Эксперт об убытках Киева: В Европе украинскую продукцию не ждут

Финансовый аналитик Эрик Найман рассказал, что ЕС препятствует активному продвижению украинских товаров на рынке Европы.

Ранее стало известно о том, что президент Украины Петр Порошенко оценил убытки Киева от потери российского рынка в 15 миллиардов долларов. По словам украинского лидера, «экономическая агрессия» со стороны России стала тяжелым испытанием для экономики страны.

Финансовый аналитик, трейдер-инвестор, управляющий партнер компании Capital Times Эрик Найман рассказал Sobesednik.ru о том, какие шаги предпримет правительство Украины для стабилизации экономической ситуации, и о том, ждут ли в Европе украинские товары.

– Эрик, как вы думаете, не подрывает ли такое заявление репутацию Порошенко? Ведь Киев старается всячески показать свою независимость от России.

– Здесь вопрос, как подавать, что является причиной, а что следствием. Ведь на самом деле объемы торговли, объемы экспорта украинской продукции в Россию начали падать еще в 2011 году, когда еще был Янукович, и они очень активно сокращались. И Украина начала терять миллиарды долларов уже в тот период. Украина-то хотела бы продолжать экспортировать продукцию в Россию, только Россия вводит эмбарго на украинскую продукцию, а не Украина отказывается поставлять свою продукцию в Россию.

– По вашим оценкам, какие дальнейшие шаги предпримет Украина, чтобы стабилизировать экономику, и насколько ей в этом поможет режим свободной торговли с Евросоюзом?

– Европейские рынки, конечно же, пока не могут заместить Россию, поэтому украинская продукция идет не только в Европу, но и в Азию, Ближний Восток, другие страны. Украина ищет возможность продавать [свою продукцию], куда только может. В первую очередь это проблема для машиностроительного комплекса. Если продукция ВПК более-менее востребована, то гражданское машиностроение больше завязано было на российский рынок. Сейчас главная задача украинских властей – это привлечение прямых иностранных инвестиций, чтобы в Украине строили заводы, в том числе иностранные инвесторы открывали здесь производство, в том числе для экспорта, используя дешевую гривну и дешевую рабочую силу.

– Как вы считаете, с какой из стран у Украины сейчас лучше всего получается налаживать взаимовыгодное экономическое партнерство?

– Одной такой страны нет. Везде попытки есть, но все это выстраивается достаточно сложно, потому что в мире продукции много и приходится конкурировать, больше демпинговать самой. В Европе украинскую продукцию особо не ждут, там своей много.

– То есть Европа не очень-то жаждет сотрудничества с Киевом?

– Европе все равно. В целом как только украинская продукция выходит на внутренний рынок Европы и начинает реально конкурировать с европейской продукцией, тут же европейские товаропроизводители начинают лоббировать либо введение пошлин, либо введение антидемпинговых расследований, либо квотирование. Квотирование очень здорово ограничивает поставку украинской продукции в Европу, это сейчас главный тормоз – именно введение слишком низких квот. Та же самая проблема была, когда вступали в ВТО: оказалось, что квоты гораздо ниже возможностей украинской промышленности.