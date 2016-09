В США извинились за упрек Китаю в "холодном приеме" Обамы

Разведывательное управление минобороны США извинилось перед Китаем за запись в Twitter о приеме Барака Обамы.

3 сентября в официальном Twitter разведывательного управления минобороны США (РУМО) появилась запись, комментирующая материал газеты The New York Times, в котором сообщалось о «холодном приеме» президента США Барака Обамы в аэропорту китайского города Ханчжоу. В Ханчжоу Обама прилетел для участия в саммите G20.

«Как всегда классно, Китай», — гласила запись в Twitter.

Днем позже запись была удалена и РУМО принесло свои извинения за публикацию, отметив, что она не совпадала с мнением разведки.

«С этого аккаунта был ошибочно опубликован твит, касающийся новостного сообщения. Он не отражает взгляды РУМО», — сообщалось в записи ведомства.

По данным The New York Times, во время прибытия Обамы в Ханчжоу к его самолету не был подан трап с красной ковровой дорожкой. Представители китайской стороны не давали журналистам приблизиться к Обаме и, как утверждает газета, не хотели подпускать к нему даже его советника Сьюзан Райс.

Earlier today, a tweet regarding a news article was mistakenly posted from this account & does not represent the views of DIA. We apologize.