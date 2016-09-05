Политика
Источник: Twitter РУМО США
07:15, 05 Сентября 2016 Версия для печати

В США извинились за упрек Китаю в "холодном приеме" Обамы

Разведывательное управление минобороны США извинилось перед Китаем за запись в Twitter о приеме Барака Обамы.

3 сентября в официальном Twitter разведывательного управления минобороны США (РУМО) появилась запись, комментирующая материал газеты The New York Times, в котором сообщалось о «холодном приеме» президента США Барака Обамы в аэропорту китайского города Ханчжоу. В Ханчжоу Обама прилетел для участия в саммите G20.

«Как всегда классно, Китай», — гласила запись в Twitter.

Днем позже запись была удалена и РУМО принесло свои извинения за публикацию, отметив, что она не совпадала с мнением разведки.

«С этого аккаунта был ошибочно опубликован твит, касающийся новостного сообщения. Он не отражает взгляды РУМО», — сообщалось в записи ведомства.

По данным The New York Times, во время прибытия Обамы в Ханчжоу к его самолету не был подан трап с красной ковровой дорожкой. Представители китайской стороны не давали журналистам приблизиться к Обаме и, как утверждает газета, не хотели подпускать к нему даже его советника Сьюзан Райс.

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Карпухина Мария

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