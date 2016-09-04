Путин заявил о пятикратном сокращении оттока капитала РФ

На первом заседании саммита G20 Владимир Путин сообщил, что в РФ стала прослеживаться стабилизация экономики.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что в рамках G20 Россия и США решили множество технических вопросов по Сирии, но работа по преодолению оставшихся разногласий продолжается.

Владимир Путин сообщил, что резервы российской экономики сохранились и отток капитала сократился в пять раз, передаёт «Интерфакс».

«Снижена инфляция в два раза. Дефицит бюджета – 2,6%. Безработицу мы удерживаем на достаточно низком уровне – 5,7%. Внешний долг сохраняется на достаточно низком уровне – всего двенадцать с небольшим процентов», – пояснил Путин.

По его словам, в настоящее время в России прослеживается небольшой, но рост промышленного производства.

В заключение российский лидер заявил, что планирует и дальше снижать бюджетный дефицит и реализацию улучшения делового климата.