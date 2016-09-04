Песков рассказал об отдельной встрече Путина и Обамы на саммите G20

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Барака Обамы в рамках саммита G20 пройдёт 5 сентября.

Как ранее писал Sobesednik.ru, из-за плотного графика на саммите G20 Владимиру Путину придется отдельно переговорить с Барком Обамой.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что Обама сам подошёл к российскому лидеру и предложил встретиться, передаёт РИА «Новости».

«Лидеры условились провести встречу завтра», — пояснил Песков.

Он также добавил, что пока неизвестно, в каком формате пройдёт встреча. Песков подчеркнул, что полноценность переговоров будет зависеть от графиков Путина и Обамы.