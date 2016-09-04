Обама не стал переоценивать инцидент с трапом и дорожкой

Барак Обама заявил о том, что инцидент с неподанным ему трапом не характеризует китайско-американские отношения.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что к самолету президента США Барака Обамы не подали трап и ковровую дорожку, а журналистов, которые хотели снять его прилет, оттеснили спецслужбы Китая.

Как сообщили зарубежные СМИ, Барак Обама прокомментировал инцидент с неподанными к его самолету трапом и красной дорожкой: «Я не стал бы переоценивать значение этого эпизода». При этом он отметил, что не намерен извиняться за американских журналистов, которые пытались заснять прилет Обамы в Китай.

Кроме того, Обама отметил, что США всегда отстаивают свои ценности при визитах в разные страны, а инцидент в Китае не говорит о проблемах в отношениях между США и Китаем.