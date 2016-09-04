Обама и Путин на саммите в Китае успели лишь поздороваться

Из-за плотного графика на саммите G20 Владимиру Путину придется устроить переговоры с Барком Обамой отдельно.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри на саммите в Китае обсудили ситуацию в Сирии.

Как передает ТАСС, президенты США и России договорились об отдельной встрече на форуме G20 в Китае. Пока из-за плотного графика на саммите главы стран успели лишь поздороваться.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин может встретиться с Обамой либо в конце саммита, либо на следующий день. Главной темой беседы станет кризис в Сирии.

Отмечается, что заранее переговоры Обамы и Путина на саммите не согласовывались.