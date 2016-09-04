Лавров назвал "беспрецедентными" разговоры с США по Сирии

4 сентября глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри начали встречу в рамках саммита G20.

Саммит G20 проходит в городе Ханчжоу (Китай).

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщал, что Лавров и Керри могут провести встречу в рамках саммита, если США в ближайшее время не добьются размежевания умеренной оппозиции и террористов в Сирии, сообщает РИА «Новости».

Лавров пояснил, что с начала текущего года провёл с Керри уже более 40 переговоров по поводу размежевания оппозиции и террористов в Сирии. Он назвал такое количество бесед «беспрецедентным».