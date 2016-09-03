Политика
Источник: ТАСС
08:48, 03 Сентября 2016 Версия для печати

Идею энергокольца, связывающего РФ и Японию, поддержал Путин

Президент РФ Владимир Путин предложил создать рабочую группу по разработке энергокольца.

 Как сообщает ТАСС, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 3 сентября Владимир Путин поддержал идею создания энергетического суперкольца, связывающего Японию, Китай, Россию и Республику Корею. «Для более быстрой, динамичной реализации этого проекта предлагаем сформировать межправительственную рабочую группу», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что Россия готова предложить конкурентную в АТР цену на электроэнергию партнерам и зафиксировать ее на долгий период.

Впервые энергомост из России в Японию предложило построить РАО «ЕЭС России» в конце 1990-х годов в рамках проекта «Азиатское суперкольцо».

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