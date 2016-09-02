Россия обсудит вопрос заморозки нефтедобычи на форуме в Алжире

Президент РФ Владимир Путин готов поддержать заморозку добычи нефти.

В интервью Bloomberg глава государства заявил, что власти России готовы поддержать заморозку добычи черного золота и тем самым пойти на встречу Ирану, который в таком случае сможет немного компенсировать свои позиции.

Путин отметил, что все участники нефтяного рынка стремятся найти компромисс.

Российский лидер подчеркнул, что вопрос замораживания мирового уровня добычи нефти является скорее политическим, нежели экономическим.

«Вопрос лежит не в экономической, а в политической плоскости. Мне очень хотелось бы надеяться, что все участники этого рынка, заинтересованные в сохранении стабильной и справедливой мировой цены на энергоносители, все-таки в конце концов примут необходимое решение», — заявил Путин.

Как стало известно ранее, в конце сентября делегация Минэнерго отправится на международный форум в Алжир. На данном форуме государства, входящие в состав ОПЕК, среди прочего обсудят вопрос о заморозке добычи нефти.