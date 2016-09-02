Путин готов решить спор по Курилам с "японскими друзьями"

Президент России Владимир Путин заявил о желании найти компромисс с Японией по вопросу Курильских островов.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что Россия может предложить Японии совместно осваивать природные богатства Курил.

Накануне переговоров с министром Японии Синдзо Абэ президент России Владимир Путин заявил, что Москва «не торгует территориями». Как сообщает Bloomberg, на предстоящей встрече будет затронута тема Курильских островов. Владимир Путин также отметил, что Россия готова пойти на компромисс в этом вопросе.

«Мы не говорим о каком-то обмене или продаже. Мы говорим о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет ощущать себя проигравшей», – заявил президент.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что российским властям хотелось бы найти такой же уровень взаимопонимания с «японскими друзьями», какой Токио нашел с Пекином.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в апреле текущего года посещал Японию с рабочим визитом для обсуждения принадлежности Курил. Продолжение переговоров по этому вопросу возможно только после заключения мирного договора, который будет предполагать признание Японией суверенитета РФ над всеми четырьмя Курильскими островами: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.