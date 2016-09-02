Каковы шансы участников выборов в Госдуму преодолеть 5% барьер, попытался выяснить Sobesednik.ru.

На предвыборную беговую дорожку ЦИК допустила 14 партий. Правда, уже заранее известно, какой из них правдами и неправдами достанется самый большой кусок пирога. Тем не менее состав Госдумы VII созыва все равно обещает стать интереснее.

Глас народа

Зондирующие электорат социологи обнаруживают интересные вещи. Так, ФОМ выяснил, что народ меньше всего хотел бы видеть в новой Думе ЛДПР. Следующей в антирейтинге идет ЕР, затем КПРФ, а уж потом эсеры. Правда, прочие опросы к «Справедливой России» менее лояльны.

Например, респонденты Левада-Центра «не пускают» эту партию в парламент, оставляя ей непроходные 3%. 39% опрошенных предпочитают ЕР, по 10% отдали голоса за КПРФ и ЛДПР. Некоторые предсказали победу партиям, не прошедшим регистрацию в ЦИКе. Остальные набрали по 1% и менее голосов.

По версии ВЦИОМа, электоральный рейтинг СР – 7,5%. А у ЕР целых 44%. У КПРФ и ЛДПР 10,1 и 11,8% соответственно. Прочие партии респонденты ВЦИОМа также «не допустили» в парламент, предоставив им до 4,3%.

Глас эксперта

Эксперты единодушны: основная борьба развернется между четырьмя парламентскими партиями. Лидерство сохранит партия власти, за второе и третье места поборются КПРФ с либерал-демократами, а СР закроет первую четверку. В РАСО утверждают, что эсерам могут сильно усложнить ситуацию «Яблоко», «Родина» и «Пенсионеры». При этом шансы «Яблока» преодолеть порог 5% равны 20%, «Родины» – 25%.

В ФоРГО полагают, что 10 непарламентских партий будут сражаться примерно за 20% голосов избирателей. Это, кстати, по-божески. Например, политолог Олег Матвейчев оставляет им всего 10%.

Однако политолог Екатерина Шульман отмечает, что процентный показатель партий – наименее важный в нынешней избирательной кампании.

– Партсписки формируют только половину Думы, а половину – одномандатники, часть которых идет при поддержке партий, а часть – как самовыдвиженцы, – напоминает эксперт. – Ключевой и пока труднопредсказуемый показатель – как именно будут структурированы депутаты в новой Думе. От их партийной принадлежности это зависит совсем не в первую очередь.