В новый список персональных санкций Украина внесла 305 граждан РФ

31 августа Украина расширила список персональных санкций против России и продлила срок его действия.

Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив на брифинге по итогам заседания сообщил, что обновлённый список дополнился 259 физическими и 46 юридическими лицами, передаёт РБК.

«Сегодня было принято распоряжение КМУ [кабинет министров Украины] о внесении предложений по применению и расширению персональных специальных экономических и других ограничительных мер или санкций», — сообщил Кубив.

По его словам, данные действия направлены на максимальную синхронизацию санкционных списков с европейскими.

При этом сведения о том, кого именно внесли в обновлённый список санкций, пока остаётся в секрете.

Украина ввела персональные санкции в отношении ряда граждан России два года назад, присоединившись таким образом к индивидуальным санкциям Европейского союза. Позже список неоднократно подвергался изменению.

В мае текущего года президент Украины Пётр Порошенко внёс в список 17 фамилий руководителей крупнейших российских СМИ. В частности, санкции коснулись гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста, главного редактора RT Маргариты Симоньян, гендиректора ВГТРК Олега Добродеева и других журналистов.