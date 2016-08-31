Политика
Источник: Facebook
15:42, 31 Августа 2016 Версия для печати

"Пресс-секретаря" ИГИЛ уничтожил российский Су-24 в Сирии

Российский Су-24 в сирийском Алеппо ликвидировал второе по значимости лицо в террористической организации ИГИЛ.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что РФ и США могут начать вместе уничтожать боевиков в Алеппо.

Министерство обороны РФ подтвердило ликвидацию второго по значимости лица в террористической организации ИГИЛ в результате авиаудара Су-24 в сирийском Алеппо. Об этом ведомство сообщило на своей официальной странице в Facebook в среду, 31 августа.

«Среди ликвидированных террористов, по подтвержденной по нескольким каналам разведки информации, был полевой командир Абу Мухаммад Аль-Аднани, более известный как "официальный представитель по работе со СМИ" международной террористической группировки "Исламское государство"», – сказано в сообщении.

Источник также сообщает, что в результате авиаудара также были уничтожено крупное скопление боевиков численностью до 40 человек.

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) и «Джебхат ан-Нусра» – экстремистские организации, деятельность которых запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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