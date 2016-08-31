Помощник Полтавченко назвал недостоверными слухи о его отставке

Пресс-служба губернатора Петербурга отказалась от комментариев сообщений о его возможной отставке после выборов в сентябре.

Ранее Sobesednik.ru писал со ссылкой на РБК, что в Кремле обсуждают вопрос об отставке Полтавченко. Тогда ожидалось, что Полтавченко, руководящий Северной столицей с 2011 года, скорее всего, уйдет с занимаемого поста уже после выборов Госдумы.

«Полномочия губернатора Георгия Полтавченко истекают в 2019 году. Традиционно пресс-служба не комментирует слухи со ссылкой на неназванные источники», – пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Георгия Полтавченко Андрея Кибитова.

Как отмечает Кибитов, это не первая публикация в СМИ об отставке губернатора Санкт-Петербурга, в которой авторы ссылаются на неназванные источники. Полтавченко на данный момент продолжает работать в стандартном режиме.