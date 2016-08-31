Чуркин нашел противоречия в докладе ООН по химатакам в Сирии

Представитель РФ при ООН Виталий Чуркин считает, что некоторые факты в докладе по химоружию в Сирии могли быть сфабрикованы.

Как сообщает РИА «Новости», по мнению Чуркина, некоторая информация, содержащаяся в докладе миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию случаев применения химических веществ в военных целях в Сирии, могла быть сфабрикована террористами. С таким заявлением постоянный представитель России при ООН выступил на заседании Совбеза.

Речь идет о докладе, который на прошлой неделе представил Совместный механизм расследования (СМР). В документе содержатся данные о ходе расследования девяти инцидентов, связанных с применением химоружия в Сирии, при этом авторы доклада признают правительственные силы страны виновными в двух атаках и лишь в одной обвиняют боевиков «Исламского государства» [также ИГ или ИГИЛ; деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ решением суда - прим. Sobesednik.ru].

Во вторник, 31 августа, Совбез ООН впервые обсудил выводы экспертов. На совещании Чуркин заявил, что у российской стороны есть ряд вопросов к докладчикам.

«Уже на данном этапе у нас есть ряд вопросов относительно выводов СМР по некоторым инцидентам. Приведенные в докладе основания для них вызывают у нас серьезные сомнения. Они вполне могли быть сфабрикованы оппозиционными Дамаску силами и террористическими структурами, возможно, не без помощи извне», — заявил Чуркин в ходе заседания.

Представитель РФ отметил, что выводы миссии основываются, по большей части, на одном факторе – возможности использования той или иной стороной авиации. Так, в документе указывается, что «СМР не обнаружил свидетельств того, что вооруженная оппозиция использовала вертолеты во время инцидентов».

«Из формулировки можно сделать вывод, что прямых свидетельств об обратном, — то есть о том, что оппозиция не использовала вертолеты, — также нет», — заметил Чуркин.

По словам дипломата, в докладе отмечается, что на авиабазах, над которыми правительство утратило контроль, осталось девять готовых к использованию вертолетов, для управления которыми был нужен «определенный технический уровень» и другие условия.

«Не ясно, почему авторы доклада сомневаются в наличии такого "уровня" у хорошо подготовленных и обученных, в том числе и за рубежом, вооруженных формирований», — заявил Чуркин.