В Кремле пока нет сведений о точной смерти Ислама Каримова

Официального подтверждения смерти президента Узбекистана Ислама Каримова пока нет у российских властей.

Ранее Sobesednik.ru писал о возможной смерти президента Узбекистана Ислама Каримова. Информацию о смерти политика распространили СМИ.

Как сообщило РИА «Новости», в Кремле пока нет подтверждения информации о смерти Ислама Каримова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «У нас нет никаких подтверждений этой информации».

В это же время власти Узбекистана вечером 29 августа не подтвердили сведения о смерти Каримова.