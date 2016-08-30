Политика
Источник: РИА "Новости"
09:53, 30 Августа 2016 Версия для печати

В Кремле пока нет сведений о точной смерти Ислама Каримова

Официального подтверждения смерти президента Узбекистана Ислама Каримова пока нет у российских властей.

Ранее Sobesednik.ru писал о возможной смерти президента Узбекистана Ислама Каримова. Информацию о смерти политика распространили СМИ.

Как сообщило РИА «Новости», в Кремле пока нет подтверждения информации о смерти Ислама Каримова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «У нас нет никаких подтверждений этой информации».

В это же время власти Узбекистана вечером 29 августа не подтвердили сведения о смерти Каримова.

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