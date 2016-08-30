Глава Минэкономики Франции покинет свой пост ради выборов

Министр экономики Франции покинет свой пост ради участия в президентских выборах и нового политического движения.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что власти Франции обсуждают отказ от пеговоров о создании зоны свободной торговли между ЕС и США. Президент Франции Франсуа Олланд также заявил о том, что жалеет об ухудшении российско-европейских отношений.

Как сообщили зарубежные СМИ, глава Министерства экономики Франции Эмманюэль Макрон собирается уйти в отставку. Официально о своей отставке Макрон намерен объявить 30 августа.

По данным СМИ, министр экономики Франции уже давно решил покинуть свой пост, но держал это в тайне. 29 августа Макрон провел с Франсуа Олландом консультацию по вопросу возможной отставки.

Отмечается, что от должности министра экономики Макрон отказывается ради участия в президентских выборах, которые пройдут во Франции в 2017 году. Кроме того, в апреле Макрон создал новое политическое движение, на работе в котором хочет сосредоточиться.