Евгений Ясин: Соглашений с США больше хочет Германия, чем Франция

Известный экономист Евгений Ясин рассказал, почему Франция выступила против соглашения ЕС и США о свободной торговле.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что власти Франции потребуют от Еврокомиссии приостановить переговоры между США и Евросоюзом по поводу Трансатлантического соглашения о партнёрстве в области торговли и инвестиций. Госсекретарь Франции по внешней торговле Маттиас Фекль обвинил Штаты в том, что они «не дают ничего или дают крохи».

Президент Франции Франсуа Олланд назвал переговоры несбалансированными, а министр экономики и вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль заявил, что они и вовсе окончательно провалились, хотя никто этого не признает. Тем временем власти США утверждают, что «в переговорах наблюдается постоянный прогресс».

Sobesednik.ru вместе с известным российским экономистом, бывшим министром экономики Российской Федерации, научным руководителем Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Евгением Ясиным попытался разобраться в ситуации и понять, что именно не устраивает Францию в данном экономическом соглашении.

«Я думаю, что во Франции есть много особенностей в хозяйственной структуре, в том числе фермеры, мелкий бизнес и так далее, и она многие направления своей политики предпочитает строить самостоятельно. Какие конкретно были обоснования нынешнего их предложения, я не знаю, но здесь, видимо, значительную роль сыграло то обстоятельство, что Великобритания вышла из ЕС, а в соответствии с этим многие континентальные члены ЕС, в том числе Франция, что-то теряли или теряют», – заявил Ясин.

По словам эксперта, позиция Германии в данной ситуации значительно отличается от позиции Франции, так как ФРГ сегодня представляет собой центр ЕС.

«Центральная держава Европейского союза – это Германия. И она готова была придерживаться взаимоотношений, рассчитывать на какие-то взаимные соглашения с Соединенными Штатами для того, чтобы в каком-то смысле снизить воздействие выпадения Британии из ЕС. Но вот Франция, значит, не захотела. Подобного рода шаги, когда речь идет о главных центрах мировой экономики – я имею в виду развитые капиталистические страны, – это действительно исключительно важное поле для переговоров и согласований», – рассказал экс-министр.

По мнению Ясина, США сделают все, чтобы переговоры завершились успешно.

«Для США выгоднее, чтобы впечатление от этих переговоров, независимо от того, далеко они продвинулись или нет, было благоприятным. У Германии другое отношение к этому. Как будут развиваться эти отношения, я не знаю, но лично я думаю, что они будут продолжаться и [все стороны] будут стараться добиться успеха, только так, чтобы эти подвижки были не в пользу Соединенных Штатов за счет европейских стран, и напротив», – полагает эксперт.