Меркель торопит РФ с реализацией Минска для снятия санкций

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что время снятия антироссийских санкций пока не пришло.

В интервью немецкому телеканалу ARD 28 августа Меркель заявила, что вопрос об аннулировании антироссийских санкций может оказаться на повестке дня, но пока этому мешает ход выполнения минских договоренностей.

«Учитывая ход реализации "Минска", к сожалению, нет. Но если мы продвинемся в реализации минских соглашений, то это, конечно, окажется на повестке дня», – заявила глава ФРГ.

Меркель отметила, что сейчас необходимо сделать все для прекращения боевых действий на Украине.

«Важно работать над разрешением конфликта на Украине. Реализация "Минска" пока оставляет желать лучшего», – констатировала канцлер, отметив, что «время не терпит».

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Россия не может реализовать минские договоренности, ибо в минских договоренностях об этом не идет речь»

Песков также неоднократно утверждал, что власти России с глубоким непониманием относятся к попыткам связать тему антироссийских санкций с темой реализации минских договоренностей.