Лидеры РФ и Японии "откровенно поговорят" во Владивостоке

Японский премьер намерен «откровенно поговорить» с президентом РФ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Как сообщило РИА «Новости», премьер-министр Японии Синдзо Абэ собирается обсудить с Владимиром Путиным весь спектр вопросов российско-японских отношений на Восточном экономическом форуме. Форум пройдет во Владивостоке 2 и 3 сентября.

Встреча лидеров Японии и России станет продолжением переговоров, начатых в мае 2016 года в Сочи. По данным СМИ, в декабре 2016 года Путин может посетить Японию.

Как подчеркнул пресс-секретарь правительства Японии Есихидэ Суга, власти Японии убеждены, что заключение мирного договора с Россией требует «откровенного разговора» Абэ и Путина.