Политика
Источник: ТАСС
11:06, 28 Августа 2016 Версия для печати

Трамп обещал депортировать всех нелегалов-преступников из США

Республиканец Дональд Трамп обещал в случае избрания его президентом США депортировать всех нарушивших закон мигрантов.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что Хиллари Клинтон побывала на своем первом секретном брифинге по вопросам нацбезопасности США.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трампа на встрече со своими сторонниками в Де-Мойне, штат Айова, заявил, что намерен выслать всех нелегалов из США. По словам политика, в случае избрания его президентом США он введет специальную электронную систему слежения за прибывшими в страну иностранцами, чтобы их можно было «быстро депортировать» в случае нарушений. Он также заявил, что запретит мигрантам доступ к социальным пособиям и выплатам. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 28 августа.

«Вскоре после моего избрания [президентом] я намерен издать указ о депортации тысяч нелегальных мигрантов, совершивших преступления [в США]», – заявил он.

По словам политика, если в США не будет введен жесткий контроль за сроками пребывания в стране, то «это будет все равно, что открыть границы для всех желающих».

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