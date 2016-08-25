Военный эксперт назвал внезапную проверку боеготовности в РФ плановой

Военный политолог Василий Белозеров считает, что внезапная проверка боеготовности войск РФ носит плановый характер.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что президент России Владимир Путин поручил провести внезапную проверку боеготовности вооруженных сил, которая затронет Южный, Западный и Центральный военный округа, а также Северный флот, ВКС и ВДВ. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что данная проверка позволит оценить способность Западного и Центрального военных округов нарастить силы на юго-западном стратегическом направлении.

В разговоре с Sobesednik.ru заведующий кафедрой политологии Московского государственного лингвистического университета, сопредседатель Ассоциации военных политологов Василий Белозеров объяснил, что проверки подобного рода на самом деле всегда являются плановыми и главная их цель – оценить работоспособность вооруженных сил страны.

«Это плановая проверка; в смысле, если она проводится внезапно, все равно она плановая. Вооруженные силы существуют для того, чтобы отразить какую-то угрозу или осуществить какие-то задачи, связанные с обеспечением национальных интересов средствами вооруженного насилия. И для этого они должны быть в работоспособном состоянии. Поэтому это совершенно рутинное, я бы сказал, дело, и привязывать его к какому-то там появлению пятна на Солнце, наверно, смысла все-таки нет. Это не рядовая вещь, я никогда этого не скажу. Это серьезная проверка по решению Верховного командующего. Но это плановое мероприятие, понимаете, это естественно», – считает политолог.

Отвечая на вопрос о том, как на такие действия со стороны России могут отреагировать в Европе и на Украине, отношения которой с РФ в последнее время еще более обострились из-за попытки диверсии на крымской границе, Белозеров отметил, что если там захотят показать свою обеспокоенность, они найдут способ это сделать.

«Захочется им – и они изобразят обеспокоенность. Недавно вон они тут дружно с печальным лицом, президенты прибалтийские, перед представителем государственного руководства США стояли, за сердце держались, что если Россия чем-то обидит американцев, то обещали, что «мы вас поддержим и поможем. Поэтому, захотят они придумать что-нибудь – придумают», – уверен Белозеров.

Также, по мнению эксперта, проверка боеготовности российских войск вряд ли может быть приурочена к военным учениям «Кавказ-2016», запланированным на сентябрь.

«План учений, конечно, никто вам не скажет. Есть какие-то плановые проверки и так далее, и они согласованы, естественно. Там не могут одновременно проводить одно и другое, разные силы задействованы. Это разные мероприятия. Вот сейчас проводится, допустим, проверка стратегических сил», – отметил политолог.