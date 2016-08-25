Олег Царёв рассказал, кто устроил взрыв у дома Моторолы

Политик Олег Царёв заявил, что за взрывом в центре Донецка стоят украинские власти.

Sobesednik.ru уже писал о взрыве на улице 25-летия Рабоче-крестьянской Красной армии в центре Донецка. По словам главы ДНР Александра Захарченко, ЧП произошло рядом с домом вице-премьера самопровозглашённой республики и командира батальона «Спарта» Арсения Павлова, известного также как Моторола. В результате взрыва погиб один человек.

«Как мне сказали ребята, которые туда выехали, человек, который закладывал взрывчатку, взорвался вместе с ней», — рассказал Sobesednik.ru бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв.

ЧП в Донецке политик назвал провокацией со стороны украинских властей: «Киев, учитывая непростую политическую ситуацию внутри Украины, делает всё для того, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри Донецка, Луганска. Их захлёстывает бандитизм. Бросают гранаты — вот под Киевом сейчас бросили бомбу в районной администрации. Всё больше и больше правонарушений с применением огнестрельного оружия. Киев заинтересован в том, чтобы дестабилизировать ситуацию в Крыму, Донецке, Луганске. Мы связываем эти провокации как раз с этим».