Почти 50% россиян не понимают действия государства в экономике

Более половины россиян полагают, что экономическому развитию страны мешает коррупция.

Согласно результатам опроса Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС, поступившим в редакцию Sobesednik.ru во вторник, 19 сентября, только 46,7% работающих граждан России представляют цели и смысл экономической политики, проводимой в настоящее время государством. 44,5% опрошенных не вполне понимают действия государства в экономике, еще 8,8% затруднились ответить.

Исследователи подчеркивают, что первую группу респондентов в основном составляют люди, работающие в официальном секторе экономике с высоким материальным достатком. Среди второй группы оказались респонденты с небольшим достатком, работающие на «теневом» рынке труда.

Между тем в исследовании отмечается, что в 2004 году экономическую политику государства понимали лишь 29,5% россиян. Эксперты объясняют это тем, что информация о проводимых реформах стала доступнее для населения.

43,1% опрошенных уверены, что в экономике России происходит спад и ухудшение ситуации. При этом 25,7% работающих россиян заявили, что в экономической ситуации в России ничего не меняется, а 25,8% заметили в ней признаки улучшения и подъема.

Самой главной проблемой, мешающей экономическому развитию страны, 50,5% респондентов назвали коррупцию. В первую пятерку проблем также вошли безнаказанность нарушителей законов (32%), бесхозяйственность (29,6%), ошибки в экономической политике (29,3%) и экономические санкции (20,2%)