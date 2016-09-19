Общество
14:16, 19 Сентября 2016 Версия для печати

Антон Красовский: Наверное, Носику дадут условный срок

Журналист Антон Красовский прокомментировал намерение прокуратуры осудить блогера Антона Носика на 2 года колонии.

Sobesednik.ru ранее писал, что прокуратура попросила Пресненский суд Москвы дать блогеру Антону Носику два года колонии за его пост в «Живом Журнале» о Сирии. Прокуратура обвиняет Носика в экстремизме — его признаки в посте установила третья экспертиза. Сам Носик свою вину не признает. Оглашение приговора состоится 3 октября нынешнего года.

Известный журналист Антон Красовский в комментарии для Sobesednik.ru сказал, что статьи 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», по которой судят Носика, не должно быть в УК РФ.

«Я считаю, что статьи 282 в уголовном кодексе быть не должно ни с каким наказанием», — сказал журналист.

По его словам, суд может дать Носику наказание мягче, чем два года колонии.

«Я очень надеюсь, что Антон Носик не получит никакого реального срока, но, судя по тому, что Антон Носик отказывается идти на какие-то сделки со следствием — например, он отказался удалять этот пост, — какой-то приговор Антону Носику будет. Наверное, условный срок», — считает Красовский.

Журналист подчеркнул, что не считает требуемые приговор справедливым.

«Я считаю, что это несправедливо, как любой приговор по 282 статье», — заключил Антон Красовский в разговоре с Sobesednik.ru.

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