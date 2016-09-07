"Зато какой пиар университету!" – пользователи Сети о посвящении КемГУ

Социальные сети неоднозначно отреагировали на новость о «голых первокурсниках» КемГУ.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что из-за появившихся в Сети фотографий с посвящения первокурсников исторического факультета КемГУ, декана факультета и двух его заместителей сняли с должности. На фотографиях с посвящения почти все первокурсники стоят голыми. Выпускники истфака вступились за уволенного декана.

Скандал вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети. Большинство пользователей вступились в поддержку декана — по их мнению, первокурсники «сами натворили дел» и «обозначили себе рамки дозволенного», а декан факультета «не при чем».

Не поверили пользователи и в сообщения про то, что первокурсников заставили раздеться угрозами. «Самим не смешно?» — спросили в комментариях.

Другие перекладывают ответственность за случившееся на плечи организаторов посвящения, которые «предлагают такие фееричные конкурсы, не задумываясь о декане и репутации факультета». Видят вину старших курсов не только в организации конкурса, но и в том, что фото попали в Сеть.

"Если и есть чья вина, так это самих детей, они себе так обозначили рамки дозволенного" Фото: Принт-скрин социальной сети "ВКонтакте"

Некоторые высказались резко против декана и поддержали решение об увольнении. «Правильно, что их уволили», — пишут под комментариями к новости.

Бывшие студенты уволенного декана вступаются за него в обсуждениях. «Я знала Юматова, когда он деканом не был, — написала одна из экс-студенток КемГУ. — Обалденный человек, лучший декан».

"Ну и правильно, что их уволили", - пишут пользователи о декане исторического факультета КемГУ и его замах. Фото: Принт-скрин социальной сети "ВКонтакте"

Студенты других факультетов также вспомнили свое посвящение. «Когда я учился в КемГУ, то посвящение замечательное было. Не то, что сейчас, у этих нашумевших первокурсников», — отметил бывший студент.

Были и те, кого судьба студентов волновала больше увольнения руководства факультета. «То, что попадает в Сеть, остается в Сети навсегда. Удачи тем, кто на этом фото», — написано в одном комментарии во «ВКонтакте».

Впрочем, были и те, кто на случившееся не смотрел как на скандал. «Да ладно. Зато какая реклама университету!» — гласит один из комментариев.

"Зато какой пиар университету!" - замечают пользователи Сети Фото: Принт-скрин социальной сети "ВКонтакте"

Напомним, одна из первокурсниц исторического факультета КемГУ, не участвовавшая в посвящении, в разговоре с Sobesednik.ru назвала шум вокруг фотографий «неоправданным». Прокомментировал случай и глава Всероссийского студенческого союза, который напомнил, что на посвящениях часто случаются из ряда вон выходящие инциденты.