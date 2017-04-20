Противники застройки парка на Крылатских холмах напишут Путину

Сотни жителей столичного района Крылатские холмы устроили митинг против застройки парка.

Телеканал ОТР сообщает, что 14 000 москвичей подписали петицию против застройки парка на Крылатских холмах, который уже три десятилетия носит статус особо охраняемой природной территории.

С недавних пор, как передаёт телеканал, территорию парка с велотреком арендовали несколько крупных компаний. Арендаторы соорудили в парке трек для авторалли, вырубили десятки деревьев и планируют построить там развлекательный комплекс «Этномир».

«Были заварены выходы для граждан. Заварены в тех местах, где они обычно привыкли гулять», – рассказал гражданский активист Александр Наумов. По слухам, в парке начали отлавливать ястребов и сапсанов, мешающих строительству.

Местные чиновники никак не комментируют эту ситуацию. Жители, возмущённые застройкой парка, готовят петицию на имя президента РФ.