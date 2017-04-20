Милонов заподозрил Лобкова в экстремизме из-за костюма пениса

Виталий Милонов пожаловался в Генпрокуратуру на журналиста Павла Лобкова, устроившего фотосессию в костюме пениса.

Ранее Sobesednik.ru писал, что ведущего канала «Дождь», снимавшего телесюжет о пасхальных декорациях в костюме пениса, задержали в центре Москвы и оштрафовали на 500 рублей.

Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что он получил обращения граждан, возмущённых поступком Павла Лобкова. По их мнению, журналист глумился над пасхальными символами.

«Несколько дней назад, в канун Православной Пасхи, известный московский телеведущий и активист Павел Лобков появился на улицах Москвы в провокационном и оскорбительном виде – в костюме мужских гениталий. Особенно циничным фактом является то, что г-н Лобков в своем "перфомансе" задействовал городское уличное украшение – праздничные пасхальные яйца, которыми декорированы главные столичные улицы и магистрали», – цитирует обращение Милонова «Интерфакс».

Парламентарий попросил генерального прокурора РФ Юрия Чайку проверить действия Лобкова в связи с возможным оскорблением чувств верующих и проявлением экстремизма.