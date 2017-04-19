Сыну члена ЛДПР в США грозит 30 лет тюрьмы за хакерство

Сын депутата Госдумы от ЛДПР Роман Селезнев, обвиняемый в кибермошенничестве в США, признал свою вину.

Напомним, Sobesednik.ru писал о том, что Роман Селезнев был задержан в июле 2014 года на Мальдивах и вывезен в США. Суд предъявил россиянину обвинение во взломе компьютеров американских торговых систем, из-за чего стране был нанесен ущерб в размере 170 миллионов долларов. Отец задержанного, депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев, назвал задержание хакера похищением.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы, Селезнев признал свою вину и раскаялся.

Показания хакера заняли 11 страниц рукописного текста. Селезнев принес извинения за свои преступные действия и заявил, что боится наказания, но готов его понести.

«Надеюсь, что я однажды выйду из тюрьмы. Я буду очень много работать, чтобы заплатить мой долг жертвам и обществу. Я буду честно работать» — пообещал обвиняемый.

При этом, как отмечает агентство, Селезнев не стал просить суд смягчить приговор.

Сторона обвинения просит суд приговорить гражданина РФ к 30 годам тюремного заключения. Приговор Селезневу суд огласит 21 апреля.