Брат организатора теракта в Петербурге пропал после допроса

Родственники подозреваемого в организации взрыва в Санкт-Петербурге сообщили о пропаже его брата.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о том, что задержанный по подозрению в организации теракта в петербургском метро Аброр Азимов признал свою вину, однако подчеркнул, что его участие в подготовке взрыва «не прямое».

В интервью киргизскому информагентству «24.kg». родственники Азимова рассказали о его жизни до теракта. Выяснилось, что на протяжении четырех лет уроженец Киргизии проживал на Украине, куда вместе с семьей уехал в 2009 году.

Согласно информации на сайте главы Киргизстана, в 2013 году Азимов был лишен статуса гражданина республики.

По данным агентства, в 2016 году супруга предполагаемого террориста вернулась в Киргизию с маленькой дочерью, у которой диагностирована врожденная травма, требующая постоянного лечения.

Как уверяют родные Азимова, никто в семье не верит, что он мог организовать теракт. Близкие подсудимого заявили, что ни Аброр, ни его старший брат Акрам «никогда не были религиозными фанатиками и не ходили в мечеть».

В конце 2013 года Аброр вместе с братом переехал в Россию. Молодые люди устроились на работу в подмосковный суши-бар, жили на съемной квартире. Их жена остались в Киргизии вместе со свекровью.

Кроме того, родственники Азимова рассказали, что до сих пор ничего не знают о местонахождении Акрама.

По их словам, старший брат подозреваемого вернулся в Киргизию в конце марта, чтобы пройти лечение. 15 апреля в Джалал-Абаде ему сделали операцию. В тот же день прямо из палаты Акрама забрали на допрос сотрудники регионального управления госкомитета нацбезопасности (ГКНБ). В ведомстве заявили, что Азимова отпустили в тот же день, однако ни в клинику, ни домой он не вернулся.