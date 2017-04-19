Андрей Зубов – о 56% "за" Ленина: Истории надо учить!

Sobesednik.ru узнал у историка Андрея Зубова, чем объясняется высокий уровень симпатии россиян к фигуре Ленина.

В преддверии 147-й годовщины со дня рождения Владимира Ленина «Левада-Центр» провёл опрос, по итогам которого выяснилось, что 56% россиян позитивно оценивают роль «вождя мирового пролетариата» в истории России. 17% опрошенных считают, что Ленин сыграл «скорее отрицательную» роль в истории страны, а 5% – что «резко отрицательную». 23% граждан затруднились с ответом.

Примечательно, что число «поклонников» Владимира Ленина растёт с каждым годом. Так, например, в 2006 году его роль в истории оценивали «целиком положительно» и «положительно» 11% и 29%, а в 2016 году – 13% и 40% соответственно.

«Левада-Центр» также выяснил, что 79% россиян выступают против сноса памятников Ленину. По мнению 31% опрошенных, тело главного революционера страны следует оставить в Мавзолее на Красной площади.

Результаты опроса «Левада-Центра» для Sobesednik.ru прокомментировал историк, член Партии народной свободы (ПАРНАС) Андрей Зубов:

– Чем объясняется народная симпатия к Ленину?

– Причина очень проста. Дело в том, что истории надо учить. Мы знаем, что Ленин – это злой гений России, который создал коммунистический режим, унёсший миллионы жизней, разрушивший русскую экономику, русскую систему хозяйственных и имущественных отношений, уничтоживший массу культурных и духовных ценностей. Не говоря уже о позорном Брестском мире 18-го года. Нет человека, принёсшего России больше бед, чем Ленин. Сталин – только продолжатель Ленина.

То, что при этом Ленина положительно оценивает 56% и с каждым годом эта тенденция только усиливается, говорит о том, что у нас в стране историю преподают в школе и институте абсолютно превратно, абсолютно неправильно. Неудивительно, что его оценивают положительно, ведь ему стоят памятники повсюду, его именем названы улицы, города и области. Плохим же именем не называют, Гитлером у нас же города не называют – следовательно, называют хорошим. Отсюда всё и происходит. Чтобы качество человека соответствовало отношению к нему в обществе, надо изменить систему отношения к Ленину и в образовании, и в том, что называется монументальной пропагандой.

– А как же слова Владимира Путина о том, что Ленин заложил бомбу под зданием, которое называется Россия?

– Путин это сказал и сказал – за этим ничего не последовало. Ленина из Мавзолея не вынесли, статуи его не свергли, улицы и области не переименовали. Путин сказал – и забыли. Слово Путина ещё не имеет той силы, какую имел бог при сотворении мира.

Эта проблема, которой надо заниматься. Возьмите наши учебники и вы увидите, что там нет однозначно негативной оценки Ленина. В год столетия революции это вдвойне важно и вдвойне естественно.

– Это нужно делать в том числе насильно? Ведь многие люди против сноса памятников и переименования улиц.

– Ну что ж делать – когда большевики сносили памятники всем деятелям старой России, они же тоже ни у кого не спрашивали. Снесли в один год – и всё. К сожалению, здесь надо проявить некоторую трезвость мысли: если человек безусловно преступник, то, побеждая инерцию общества, надо всё равно это делать.