Директор Сахаровского центра – о законе о "защите чувств всех"

Директор учреждения, не раз атакованного вандалами, не верит, что для защиты музеев и театров нужен новый закон.

16 апреля «Известия» написали о том, что Общественная палата РФ утвердила концепцию закона «О защите высокозначимых нравственных ценностей». Предполагается, что закон будет аналогом закона «О защите чувств верующих». По данным издания, закон предполагает создание социальных пространств с особым статусом, каждое из которых сможет устанавливать правила поведения на территории своего пространства и санкции, которые последуют за нарушение правил. Музеи, кинотеатры и выставочные залы смогут стать социальными пространствами с особым статусом после экспертизы, заключения Министерства юстиции и регистрации.

Предполагается, что закон поможет избежать ситуаций вроде той, которая произошла осенью нынешнего года в Общественном центре им. академика Сахарова. Тогда художник Антон Беликов облил краской фотографии, изображающие военные действия на Донбассе.

Однако директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский в разговоре с Sobesednik.ru усомнился в том, что такой закон сможет помочь музеям. По его мнению, нужно начать не с создания нового закона, а с попытки заставить работать существующий:

— У нас не работает закон, который реально есть, правоохранительные органы. К нам приходят такие разгоряченные люди, одетые в казаков, ополченцев Донбасса или еще кого-то, вызывается полиция, полиция приезжает и просто стоит и смотрит. Мы бы не ожидали от полиции никаких радикальных действий, это неуместно, чрезмерно, но просто помешать нарушению правопорядка они могли, но они этого не сделали.

Лукашевский уверен, что наделение музеев и театров новыми полномочиями не избавит от беспорядков:

— То, что мы получим право устанавливать какие-то свои правила порядка, никак не прибавит нам ни порядка, ни безопасности. Мы можем написать правила, запрещающие разбрызгивать краску на экспонаты или рвать полотна, но что это даст? Это вещи, которые и так являются нарушением общественного порядка. Поэтому я, честно сказать, не вижу необходимости в подобного рода законах.

Лукашевский отметил, что правоохранительные органы должны «просто выполнять свои обязанности»:

— К сожалению, есть такая негласная практика, когда просто допускается нарушение общественного порядка. Когда конфликт превращается в драку, там полиция вмешивается, но и то не всегда. Просто этого не должно быть, и все. У нас и так уже слишком много каких-то запретов, какие-то дополнительные запреты излишни. Просто нужно соблюдать общественный порядок — так, как он понимается в том числе законами Российской Федерации, — заключил Сергей Лукашевский в разговоре с Sobesednik.ru.