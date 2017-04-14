Венедиктов поддержал "Новую газету", получившую угрозы из Чечни

Алексей Венедиктов выразил солидарность с коллегами из «Новой газеты», которым поступили угрозы из Чечни.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Совет по правам человека при президенте РФ призвал проверить информацию о гонениях на геев в Чечне.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов призвал следователей и силовиков отреагировать на угрозы в адрес журналистов, пишущих о проблемах гомосексуалистов в Чечне. «Угрозы, которые раздаются в адрес наших коллег из "Новой газеты" от представителей чеченской власти и духовенства, меня совсем не удивляют. Эти угрозы так похожи на угрозы, которые распространяет ИГИЛ в адрес журналистов, рассказывающих о зверствах религиозных фанатиков, что порой путаешь до степени смешения авторов этих угроз», – написал Венедиктов на сайте «Эха».

Ранее «Новая газета» рассказала, что чеченские духовные лидеры призвали к расправе над журналистами, пишущими о преследованиях гомосексуалов в Чечне.

3 апреля, вскоре после первой статьи «Новой» о чеченских геях, в Чечне состоялось собрание с участием 15 тысяч человек. Исламские богословы, религиозные деятели и общественные деятели приняли на этом собрании резолюцию, в которой говорится: «Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности». Журналисты «Новой газеты» восприняли это как прямую и открытую угрозу.

13 апреля «Новая газета» сообщила о DDoS-атаке на свой сайт. Журналисты связали это с публикацией о массовых арестах геев в Чечне.

[ИГ – террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением суда – прим. Sobesednik.ru]