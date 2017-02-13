Общество
Источник: Life
10:51, 13 Февраля 2017 Версия для печати

Кальяны и вейпы в РФ могут запретить из-за подозрительных смесей

Роспотребнадзор предлагает запретить кальяны и вейпы из-за отсутствия регламента их использования в России.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Госдуме могут рассмотреть законопроект о регулировании продажи и использования электронных сигарет. Согласно документу, электронные испарители, электронные сигареты, электронные кальяны и другие аналогичные устройства должны быть приравнены к сигаретам, а тех, кто их использует, необходимо уравнять в правах с курильщиками.

Как пишет издание Life со ссылкой на Роспотребнадзор, ведомство предложило ввести запрет на использование кальянов и вейпов, поскольку содержимое используемых в них курительных смесей стало вызывать недоверие. По словам собеседника портала, если кальяны в России запретить не удастся, то необходимо по крайней мере разработать регламент их использования, как это было сделано с курением обычных сигарет.

«Мы считаем, что кальяны и вейпы стоит запретить по крайней мере пока не будет создан регламент и требования к электронным средствам доставки никотина (в том числе кальянам), а также смесям, используемым для данных устройств», — заявили в Роспотребнадзоре.

Как отметили в ведомстве, электронные сигареты в последнее время стали пользоваться большой популярностью, что вызывает беспокойство.

«В связи с этим Роспотребнадзор концептуально поддерживает законопроект, направленный на ограничение использования электронных курительных изделий, по аналогии с требованиями, установленными для табачных изделий. При этом Роспотребнадзор считает необходимым также предусмотреть в законопроекте распространение запретов и ограничений на курение табака и иных продуктов с использованием кальяна», — подчеркнули представители службы.

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