Общество
Источник: РИА "Новости"
13:44, 13 Февраля 2017 Версия для печати

Деятельность Прилепина в ДНР в Кремле назвали "зовом сердца"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал назначение Захара Прилепина замкомбата в ДНР.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что известный писатель Захар Прилепин назначен заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР. По словам литератора, он готов к участию в боевых действиях и не смущен тем, что пришлось взять в руки оружие.

Представитель администрации президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новость об участии Прилепина в боевых действиях в Донбассе, сравнил его с гражданами других стран, которые едут в непризнанные республики «по различным поводам».

«Вы знаете, что действительно есть граждане России, как и граждане других стран: Западной Европы, стран Восточной Европы, которые по различным соображениям, по зову сердца, по иным соображениям, они действительно отправляются в эти непризнанные республики, находятся там по различным поводам. Здесь я не хотел бы ничего комментировать», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Также информацию о назначении Прилепина заместителем начальника батальона подтвердили в пресс-службе главы ДНР Александра Захарченко.

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