Общество
Источник: «Интерфакс»
07:03, 09 Февраля 2017 Версия для печати

Кара-Мурза-младший вышел из комы и начал общаться с женой

Адвокат Владимира Кара-Мурзы-младшего рассказал об улучшении состояния координатора «Открытой России».

Ранее Sobesednik.ru писал, что состояние журналиста и политика Владимира Кара-Мурзы-младшего улучшилось, но по-прежнему оставалось стабильно тяжелым.

Как сообщает «Интерфакс», адвокат Вадим Прохоров заявил, что Кара-Мурза вышел из состояния комы 8 февраля.

«Он вышел из комы и начал общаться с супругой. Правда, пока он не может говорить, но вполне сознательно общается морганием глаз», — рассказал Прохоров.

По словам адвоката, у журналиста почти полностью восстановилась работа сердца, был отключен гемодиализ. Он отметил также, что в течение некоторого времени Кара-Мурза-младший обходится без аппарата искусственной вентиляции легких, но полностью его пока не отключили.

читайте также:Павел Шеремет
Кара-Мурза-младший: Шеремет верил, что в конце концов в РФ всё будет хорошо
Политик Владимир Кара-Мурза-младший рассказал Sobesednik.ru о своей последней встрече с Павлом Шереметом »

читайте также:Владимир Кара-Мурза
Владимир Кара-Мурза-мл.: Угроз перед покушением не было...
Политик Владимир Кара-Мурза рассказал Sobesednik.ru о том, как он добился расследования по делу о своём отравлении »

Также по теме
Кара-Мурза-младший
Седова Анастасия

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Ирина Тонева: В моей сольной карьере музыканты говорят "Делай проще!"
06:07, 09 Февраля 2017
Корреспонденты Sobesednik.ru выяснили подробности конфликта в группе «Фабрика»
»
Экс-депутат может сесть за книгу тиражом 500 экземпляров
00:06, 09 Февраля 2017
Всю жизнь проработавшего во власти писателя обвинили в экстремизме за литературное произведение, узнал Sobesednik.ru
»
Как правильно выбрать кухонную мойку
22:07, 08 Февраля 2017
Sobesednik.ru выяснил, как правильно приобретать кухонную мойку
»