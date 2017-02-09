Кара-Мурза-младший вышел из комы и начал общаться с женой

Адвокат Владимира Кара-Мурзы-младшего рассказал об улучшении состояния координатора «Открытой России».

Ранее Sobesednik.ru писал, что состояние журналиста и политика Владимира Кара-Мурзы-младшего улучшилось, но по-прежнему оставалось стабильно тяжелым.

Как сообщает «Интерфакс», адвокат Вадим Прохоров заявил, что Кара-Мурза вышел из состояния комы 8 февраля.

«Он вышел из комы и начал общаться с супругой. Правда, пока он не может говорить, но вполне сознательно общается морганием глаз», — рассказал Прохоров.

По словам адвоката, у журналиста почти полностью восстановилась работа сердца, был отключен гемодиализ. Он отметил также, что в течение некоторого времени Кара-Мурза-младший обходится без аппарата искусственной вентиляции легких, но полностью его пока не отключили.