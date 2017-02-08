Умер выступавший за проверку диссертации Мединского профессор МГУ

Вечером 8 февраля скончался профессор исторического факультета МГУ доктор исторических наук Николай Ерофеев.

Как сообщается на странице исторического факультета МГУ, профессор умер сразу после заседания диссертационного совета, на котором обсуждался вопрос о рассмотрении диссертации министра культуры Владимира Мединского.

«Пришел домой, зашел в свою комнату и умер», — приводит «Газета.ru» слова своего источника на историческом факультете МГУ.

Уточняется, что Николай Ерофеев на совете голосовал против принятия резолюции об отказе в рассмотрении диссертации.

Профессор Ерофеев был сотрудником кафедры истории России XIX века — начала XX века. За годы своей работы он написал более 200 научных работ, в том числе нескольких монографий, учебных и методических пособий. Под научным руководством Николая Дмитриевича было подготовлено более 30 дипломных работ и около 15 кандидатских и докторских диссертаций.