Лучшая защита – нападение

Юридический спецназ «А1» проигрывает в борьбе Михаила Васинкевича за контроль над «Юлмартом»

Кредиторы НАО «Юлмарт» отстояли в суде право банкротить ретейлера.

На днях Городской суд Санкт-Петербурга отменил обеспечительные меры по иску Сбербанка, который пытался оспорить передачу долга от владельца ретейлера Дмитрия Костыгина к предпринимателю Олегу Морозову. Через Смольнинский районный суд Сбербанк, который сам решил взыскать с «Юлмарта» и его дочерних компаний более 1 млрд рублей в качестве досрочного погашения займа, сначала добился обеспечения иска, однако теперь запрет реализовывать право цессии снят.

Через Смольнинский районный суд Сбербанк сначала добился обеспечения иска, однако теперь запрет реализовывать право цессии снят. Это значит, что частный кредитор Морозов с полным правом может добиваться признания должника несостоятельным, как это ранее уже сделала «Балтийская электронная площадка». По ее иску Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Юлмарт региональная сбытовая компания».

Наблюдатели уже присудили победу Дмитрию Костыгину на этом этапе корпоративного конфликта акционеров одного из крупнейших в стране интернет-ретейлеров.

Сбербанк – на амбразуру

Суть конфликта: владелец 38,5% акций НАО «Юлмарт» Михаил Васинкевич пытался принудить выкупить у него пакет Дмитрия Костыгина и Августа Мейера, в собственности которых соответственно - 31,6% и 29,9% компании. Стороны не сошлись в цене, и Васинкевич прибег к помощи тяжеловесов – инвестиционной компании «А1», еще с 90-х гг. хорошо известной на рынке слияний и поглощений. Получив в управление долю Васинкевича, «А1» стала блокировать важные решения совета директоров «Юлмарта», чтобы парализовать операционную деятельность ретейлера и, тем самым, вынудить Костыгина и Мейера согласиться на условия ее доверителя. Планы спутали кредиторы – «Балтийская электронная площадка» и Олег Морозов, требующие признать несостоятельным «Юлмарт».

Эти требования настолько не соответствуют реальному положению ретейлера, который в прошлогоднем рейтинге Forbes занимал четвертное место в топ-20 самых дорогих компаний Рунета и оценивался в $1,1 млрд, что СМИ тут же предположили, что банкротные процессы ведутся в интересах Дмитрия Костыгина. Якобы тот считает подконтрольное банкротство единственным способом защитить свой бизнес от действий «А1». Они уже вызвали беспокойство у поставщиков, контрагентов и банков-кредиторов и распугали потенциальных покупателей акций «Юлмарта».

СМИ писали, например, что Костыгин вел переговоры с Михаилом Гуцериевым, в чью группу «Сафмар» входят «Техносила» и «Эльдорадо», а недавно к ним присоединилась еще одна крупная торговая сеть - «М.Видео». Гуцериев собирается подвинуть конкурентов на рынке электронного ретейла, и с помощью «Юлмарта» цели можно было бы достичь быстрее. Но бизнесмен, видимо, решил переждать бурю, которую спровоцировала «А1».

СМИ также не исключают, что требования Сбербанка о досрочном погашении кредита «Юлмартом» могли появиться именно с подачи инвесткомпании. Представителей защиты «Юлмарта» очень удивило появление юристов кредитора на арбитражном процессе по иску Морозова, которые заявили ходатайство об отложении разбирательства на основании решения Смольнинского райсуда об обеспечительных мерах. Ведь накануне Костыгин лично договорился с представителями Сбербанка о том, что «Юлмарт» будет просто ходатайствовать об отложении слушания. Теперь солидный банк, после того, как было отменено обеспечение, и парализовать работу ретейлера не удалось, выглядит, мягко говоря, странно.

Похоже, и юридический спецназ, как еще называют специалистов «А1» по корпоративным конфликтам, не ожидал, что натолкнется на такое сопротивление со стороны мажоритариев «Юлмарта».

Награда за спасение от Винокурова

Эксперты считают, что причина фактически провальной кампании кроется в методах, которыми привыкли действовать в «А1». Несмотря на то, что за долгие годы руководство компании менялось много раз, и при Александре Винокурове, строившего карьеру инвестбанкира на топовых должностях в Morgan Stanley, TPG Capital и группе «Сумма», по сути, они остались по-прежнему агрессивными.

Показательна прошлогодняя история с агрохолдингом «Евродон», которому пришлось искать защиты от «А1» в "самых верхах".

В свое время, владелец крупнейшего в стране производителя индейки, Вадим Ванеев, доверился топ-менеджеру Внешэкономбанка Ильгизу Валитову, который в обмен на одобрение многомиллиардных займов, потребовал продать за копейки 40% акций компании белизскому офшору. Позднее стало известно, что ВЭБ к офшору не имеет никакого отношения, а вот Валитов – как раз наоборот. Более того, его конечной целью был весь агрохолдинг, т.к. вскоре фирма с Белиза, а вместе с ней и 40-процетный пакет «Евродона», перешла в собственность к «А1», которая тут же подала иск против Ванеева о его исключении из числа владельцев компании. После вмешательства сильных мира сего, Валитова арестовали по подозрению в крупном мошенничестве, 40% акции агрохолдинга оказались у ВЭБа, а Вадим Ванеев получил почетное звание «героя года» «за спасение от рейдеров». Грозили неприятности и Винокурову – СМИ писали, что Валитов может дать показания против президента «А1».

Теперь список поражений «А1» может пополнить история с «Юлмартом». Хотя юристы инвесткомпании могли предвидеть подобный исход: мажоритарии ретейлера опытные бойцы – будучи владельцами сети гипермаркетов «Лента» они смогли убедить миноритариев, американский фонд TPG Capital, «ВТБ Капитал» и ЕБРР, выкупить свои доли за $1 млрд. Этому предшествовали и борьба миноритарных акционеров за контроль над управлением компании, и даже маски-шоу, но Костыгин с Мейером устояли.

Четвертый – не лишний

Можно предположить, что и в случае с «Юлмартом» «А1» только теряет время, и, судя по всему, плана «Б» у инвесткомпании нет. Первоначальный план, вероятней всего, подразумевал, что «А1», заполучив серьезный актив, впоследствии реализует его с солидной для себя маржой, а Васинкевич на вырученные средства решит, наконец, финансовые проблемы. По некоторой информации, он накопил серьезные долги – не менее $20 млн. Ранее обширный бизнес сегодня свелся к доле в сети клубов «Спортлайф» и в «Юлмарте». Причем он должен еще и лично Дмитрию Костыгину 555 млн рублей по решению Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга, который наложил арест на имущество Васинкевича. Совладельцы «Юлмарта» выступали поручителями по кредитному договору с Газпромбанком. В итоге, Костыгин погасил задолженность сам и подал иск о взыскании. Выгодная продажа пакета в ретейлере помогла бы Васинкевичу вздохнуть свободно.

Но, похоже, бизнесмен переоценил возможности всемогущей «А1», или инвесткомпании нынешний спецпроект стал не интересен. СМИ писали и о том, что Александр Винокуров собирается сосредоточиться на развитии собственного бизнеса. Сообщалось, что он не сегодня-завтра покинет «А1» и для него уже приготовлено место чуть ли не в Ростехе, с которым сотрудничает его фармкомпания «Генфа». Возможно, Винокуров, осознав, что ситуация с «Юлмартом» патовая, будет готов договариваться об условиях выхода из проекта с Костыгиным и Мейером. Для «А1» это тоже вариант – иначе провал негативно скажется на ее репутации.

Впрочем, конфликт акционеров может прекратиться в любой момент, как только свои права на выкуп акций заявит основатель «Юлмарта» Алексей Никитин. В начале прошлого года появилась информация, что владелец 20% доли решил выйти из капитала компании. Одновременно стало известно, что еще в 2014 году Никитины и Васинкевич договорились о выкупе последним пакета, и будто бы продавцу уже был перечислен первый транш, после чего ценные бумаги были переведены на офшор Васинкевича. Однако он до сих пор за акции не расплатился. Это означает, что Никитин формально продолжает владеть долей в «Юлмарте», стоимость которой, как и всего холдинга, после вмешательства «А1» только падает.

Вполне вероятно, что основатель ретейлера предпочтет условия Костыгина и Мейера, чтобы не потерять все. У Михаила Васинкевича, напротив, выбора, похоже, уже не осталось.