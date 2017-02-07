Общество
Источник: Агентство городских новостей "Москва"
09:52, 07 Февраля 2017 Версия для печати

До среды в Москве и области сохранятся аномальные морозы

В ближайшие дни в столичном регионе будет сохраняться аномально холодная погода.

Как сообщили агентству городских новостей «Москва» в Гидрометцентре РФ, в ночь на 7 февраля температура в Московской области достигла 28 градусов мороза, в Москве столбики термометров показывали минус 22 градуса по Цельсию.

При этом самая низкая температура по области за прошедшую ночь была отмечена в Клину – минус 28,3 градуса.

Синоптики предупреждают, что 7 февраля в столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с сильными холодами. В дневное время температура воздуха в столице будет колебаться в пределах -17…-19 градусов, в Подмосковье мороз достигнет минус 21 градуса. Погода будет малооблачной, осадков не ожидается.

По прогнозам метеорологов, северный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с, атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба.

Аномальные морозы продержатся в Москве и Подмосковье до среды, 8 февраля.

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