Общество
Источник: Федеральный портал проектов нормативных актов
14:18, 01 Февраля 2017 Версия для печати

Россиян начнут штрафовать на 5 тысяч за санкционные продукты

Роспотребнадзор предложил наказывать рублём за покупку, хранение и транспортировку запрещённых к ввозу в РФ товаров.

Как писал Sobesednik.ru, 17 января советник американского президента Дональда Трампа в разговоре об антироссийских санкциях заявил, что россияне готовы есть снег, чтобы выжить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это ответил, что граждане России предпочитают питаться не снегом, а деликатесами отечественного производства.

1 февраля на портале проектов нормативных актов появился законопроект Роспотребнадзора, согласно которому в Кодекс РФ об административных правонарушениях вводится статья о реализации, хранении и транспортировании санкционных товаров.

За подобное правонарушение ведомство предлагает штрафовать граждан на сумму от трёх до пяти тысяч рублей, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — на сумму от 30 до 50 тысяч, а юридических лиц — до 100 тысяч рублей. Во всех трёх случаях предусматривается также конфискация продукции.

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