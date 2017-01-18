Общество
Источник: Life
16:33, 18 Января 2017 Версия для печати

Сотрудник "Магнита" раздел девочку до задержания в Оренбурге

Сотрудник «Магнита», похитив девочку в Оренбурге, бил её и поил алкоголем.

Ранее Sobesednik.ru писал, что похищенная в Оренбурге 12-летняя девочка смогла спастись, позвонив маме из багажника машины своего похитителя. 29-летнего преступника задержали.

Источник портала Life сообщил, что после своего освобождения девочка без остановки рассказала следователям обо всём произошедшем. По её словам, похититель поил её коньяком, в который он подмешивал какой-то белый порошок, и бил её за непослушание.

«Трудно было слушать её рассказ и то, что он с ней делал. Он не просто к ней приставал, он раздел её, но ему помешали полиция с волонтёрами. Поэтому у него ничего не получилось», – сообщил источник портала.

Отмечается, что задержанный работал диспетчером по отгрузке в розничной сети «Магнит», а недавно даже был премирован как один из лучших сотрудников.

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