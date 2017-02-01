5 вопросов о передаче Исаакиевского собора РПЦ

Sobesednik.ru попытался разобраться в сути споров за Исаакиевский собор в Петербурге между РПЦ и общественностью.

После присвоения одному из петербургских мостов имени Ахмата Кадырова казалось, что более спорного решения город уже принять не сможет. Однако Полтавченко продолжает удивлять. Сразу после новогодних праздников губернатор объявил, что решение о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ принято.

Как и в случае с мостом, это вызвало сильнейший общественный резонанс. Против выступили сотни тысяч человек, поставивших свои подписи под петициями. Sobesednik.ru выслушал аргументы обеих сторон конфликта.

1. По какому праву и нужен ли референдум?

– Существует закон «О передаче имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Эта норма предполагает, что по заявлению религиозной организации ей предоставляется право на собственность или безвозмездное пользование закрытыми после 1917 года храмами. Так что все происходит в рамках правового поля, – указывает член Общественной палаты от РПЦ протоиерей Всеволод Чаплин.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский («Яблоко») возражает:

– Передача Исаакиевского собора незаконна. Требуется, чтобы была официально опубликована заявка РПЦ, однако епархия обещает ее направить только после Крещения. А решение о передаче уже принято. Это грубейшее нарушение процедуры. Я подготовил исковое заявление в суд, оспаривающее действия чиновников.

Кроме того, собор никогда не принадлежал церкви, а содержался за счет казны, напоминает Вишневский.

Чтобы узнать мнения горожан о передаче храма церковнослужителям, депутат питерского Закса Максим Резник (Партия Роста) предложил провести референдум.

– Ни одно решение нельзя принимать в отрыве от общественного мнения, – уверен он.

Страсти в Питере накалились добела. Депутат ГД от Санкт-Петербурга Виталий Милонов (ЕР) на предложение оппозиционного парламентария и вовсе отвечает угрозами:

– Передача объекта происходит на основании федерального закона. Резник, предлагающий референдум, что, сепаратизма захотел? Против передачи возражают люди, которые ненавидят церковь. Не думаю, что таких много среди петербуржцев. Только деньги зря потратим. Я хочу Резнику предложить забацать другой референдум: кто за то, чтобы изгнать пятую колонну из России? Посмотрим, кто больше голосов соберет.

2. В чем выгода РПЦ?

По данным Союза музейных работников, в прошлом году общие доходы музея-памятника составили 783 млн рублей. РПЦ обещает сделать вход в собор бесплатным – сейчас стоимость составляет 400 руб. В Санкт-Петербургской епархии называют передачу собора «данью памяти всем жителям, которые отдали свои жизни в годы кровавых репрессий».

Противники передачи указывают на то, что никакой необходимости в передаче нет: церкви в Петербурге пустуют, а в самом Исаакиевском соборе на основе партнерства с музеем и до этого проходили службы, на которые собиралось всего по паре десятков человек.

– Этот храм особый и должен стать центром христианской общины. Пустовать не будет. Просто сейчас богослужения в нем возможны только ранним утром, до открытия музея. Совершить в другие часы обряды, например, венчания и крещения нельзя, – говорит Всеволод Чаплин.

– Монферран и все те менее известные люди, которые трудились над этим собором, посвящали его Богу. Это дом Бога. Мне смешно, когда я вижу петицию «Против передачи Исаакиевского собора церкви». Вы же сами называете его собором! Не дворцом пионеров, не кинотеатром, а собором, – вторит ему Милонов.

«Зачастую после передачи храмов РПЦ из культурной жизни эти памятники исключаются...» Фото: Стоп-кадр YouTube

По мнению же Бориса Вишневского, цель РПЦ заключается лишь в том, чтобы получать прибыль от деятельности визитной карточки Северной столицы, которой является собор. В противном случае церковь не просила бы передать в свои руки процветающие и самодостаточные объекты, а реставрировала бы полуразрушенные храмы.

– Такая жесткая позиция РПЦ о передаче собора в безвозмездное пользование говорит об одном: у города отбирают собор с целью получения дохода с правом распоряжаться этими средствами по своему усмотрению, – солидарен с Вишневским лидер фракции «Справедливая Россия» в Заксе Алексей Ковалев.

3. Сохранится ли музей?

– Все классические концерты и экскурсии в соборе сохранятся и даже расширятся, – уверяет Всеволод Чаплин.

В Союзе музейных работников в этом не уверены и называют решение петербургских властей фактическим уничтожением музея.

«Работа любого музея – это работа его коллектива. Понятно, что далеко не все сотрудники государственного учреждения культуры готовы стать работниками религиозной организации», – сказано в официальном заявлении союза.

Директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров также выступил против передачи собора и высказал сомнения в будущей сохранности здания.

– В Исаакиевском соборе все будет так же, как во всех европейских храмах – Нотр-Дам де Пари и Сан-Пьетро: нельзя фотографировать, разговаривать. Туда приходят верующие для молитвы. Для организованных экскурсий, которые захотят посмотреть музей, конечно, думаю, будет установлена плата, – рассказывает Милонов.

Впрочем, чиновники питерской мэрии заверяли: вход будет бесплатным для всех.

4. Кто будет оплачивать содержание?

– Церковная община возьмет на себя все текущие расходы: на мелкий ремонт, охрану, коммунальные услуги. А большие инвестиционные проекты по реставрации будет оплачивать государство, – объясняет Чаплин.

Депутат Вишневский считает это возмутительным и неза-конным:

– Епархия должна была бы взять на себя и обязательства по сохранению исторического памятника. А так получается, что город будет нести основное бремя содержания собора, а РПЦ – только получать прибыль.

5. Что стало с другими музеями-храмами, переданными церкви?

– Зачастую после передачи храмов РПЦ из культурной жизни эти памятники исключаются. К примеру, после передачи Успенского собора Рязанского кремля от музея церкви экскурсии по нему проводиться вообще перестали, – рассказывает кандидат исторических наук и музейный работник Ирина Кусова. – Очень много претензий к реставрациям, которые проводятся в том числе и на бюджетные деньги. Работы организуются непрозрачно.

После передачи храма Воскресения Христова в Кадашах приходу РПЦ прихожане закрыли доступ на территорию сотрудникам Всероссийского художественно-научного реставрационного центра. ВХНРЦ пришлось переехать в другое здание.

Из-за передачи архитектурного ансамбля Новодевичьего монастыря в бессрочное пользование Московской епархии пришлось перемещать коллекции музейных предметов Государственного исторического музея.

В конце января 2016 года Смольный собор был передан в безвозмездное пользование Санкт-Петербургской епархии. Здание храма являлось основной концертной базой Камерного хора Смольного собора. После этого хор был вынужден искать новые помещения.

Факты

- Исаакиевский собор построен в 1818–1858 гг. по проекту архитектора Огюста Монферрана. Проект курировал император Николай I. После Октябрьской революции собор был разорен.

- Является музеем с 1931 г. Во время Великой Отечественной войны пострадал от бомбежек и артобстрелов, на стенах и колоннах местами сохранены следы от снарядов.

- В 1971 г. в состав музея входит храм Воскресения Христова (Спас на Крови), в 1984 г. – храм Во имя преподобного Сампсония Странноприимца, а в 2004 г. – концертно-выставочный зал «Смольный собор».

- Первая церковная служба проведена в 1990 г.