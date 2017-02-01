Вдова солиста хора Александрова: Мне не нужно было официоза

Sobesednik.ru побеседовал с вдовой солиста хора ансамбля им. Александрова Ивана Столяра, погибшего в крушении Ту-154.

16 января похоронили погибших при декабрьском крушении ТУ-154 над Черным морем. Между тем еще за 4 дня до этого родственники жертв авиакатастрофы ничего не знали о погребении. Они поделились с журналистами партала Meduza опасениями, что Минобороны хочет похоронить их родных по-тихому и поскорее забыть о трагедии. Но после скандала герои статьи заговорили совсем по-другому...

– Мои слова были искажены: их подали совершенно с другими акцентами, неправильно преподнесли мою печаль и тревогу, – заверила Sobesednik.ru Надежда Столяр, вдова солиста хора ансамбля им. Александрова Ивана Столяра. – Я хотела, чтобы ребят обязательно отпевали в храме: неважно, в каком. Мне не нужно было никакого официоза. Поскольку меня и других родственников не держали в курсе организации похорон, я запаниковала. Конечно, я была напугана этой статьей, ведь после таких публикаций могут пострадать люди, которые делают все и для ансамбля, и для близких погибших.

– То есть журналист придумал, что чиновник Мин­обороны Сергей Фральцев на ваш вопрос о ходе поисково-спасательной операции ответил: «Может, там всех поели рыбы»?

– Не обращайте на эту фразу внимания.

– Разве на такое можно не обратить внимание?

– Давайте считать, что этой фразы не было.

– А вашего супруга нашли?

– Да, в такой ситуации даже это – радость, ведь 18 человек пока не нашли... 13 января я выписалась из 15-й больницы (трагедия сильно подкосила здоровье Надежды. – Авт.) и поехала на опознание. А еще у нас случилось чудо: представляете, со дна моря достали два кольца Вани – обручальное и венчальное...

Мой муж работает (Надежда все еще говорит о нем в настоящем времени. – Авт.) в ансамбле 14 лет, 13 из них – ведущим солистом. Когда он был в командировках, перед сном я ставила рядом с собой на его подушку ноутбук. Ваня делал так же, и мы общались по скайпу: «Вань, ты спишь?» – «Нет, а помнишь?..» Или, когда мне надо было бежать на службу в храм (я – регент), Ваня через скайп смотрел за детьми... Между нами тесная связь была... есть и будет.