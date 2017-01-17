Общество
Источник: ИА "Народные новости"
17:32, 17 Января 2017 Версия для печати

Онищенко раскритиковал идею о превращении "скорой" в танк

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказался против того, чтобы разрешить водителям «скорой» таранить автомобили.

Ранее Sobesednik.ru освещал резонансную историю с женщиной-водителем, не пропустившей карету «скорой помощи» к умирающему жителю Петропавловска-Камчатского. После этого случая заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева сообщила, что в Минздраве обсуждают вопрос о том, чтобы разрешить водителям «скорой» таранить автомобили, мешающие проезду.

Как сообщает ИА «Народные новости», депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал идею о предоставлении водителям медицинских спецмашин права «идти на таран». По его мнению, такая практика могла бы нанести невосполнимый вред больным, находящимся в «скорой». Даже если бы медицинская машина была сделана на базе БТР или танка, это всё равно было бы опасно, уверен Онищенко.

Парламентарий выразил мнение, что водителей следует с помощью законов приучать к тому, чтобы безоговорочно уступать дорогу автомобилям «скорой помощи». В этом вопросе не нужно экстремизма, подчеркнул Геннадий Онищенко.

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