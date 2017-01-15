Общество
Источник: РИА "Новости"
07:42, 15 Января 2017 Версия для печати

Украина проверит воинские части России в Ростовской области

Россия согласилась дать Украине возможность провести военную инспекцию в одном из своих регионов.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, Украина планирует провести инспекцию в одном из районов Ростовской области в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. По словам Рыжкова, с 16 по 19 января украинским инспекторам будет разрешено проводить проверки в российских воинских частях.

В ходе данных мероприятий планируется определить масштабы уведомляемой военной деятельности в данном районе или подтвердить ее отсутствие. Площадь исследуемого района составит около 16 тысяч квадратных километров, отмечает РИА «Новости».

Кроме того, по словам Рыжкова, инспекцию на территории России также проведут представители Германии и Сербии. После проверки инспекторы примут участие в брифинге, предоставленном Венским документом.

В соответствии с положениями Венского документа 2011 года, каждое государство-участник ОБСЕ имеет право проводить инспекции на территории любого другого государства-участника, напоминает агентство.

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