Тело доктора Лизы опознали после ДНК-экспертизы

Глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, опознана среди жертв крушения Ту-154.
Sobesednik.ru ранее писал о том, что похороны Елизаветы Глинки пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве.
Как сообщает ТАСС 13 января, Глинка была опознана среди жертв крушения Ту-154 по результатам ДНК-экспертизы.
Источник агентства отметил, что похороны доктора Лизы предварительно состоятся в понедельник.
Напомним, в Госдуме поддержали идею ввести награду имени Елизаветы Глинки.
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