Общество
Источник: ТАСС
07:19, 13 Января 2017 Версия для печати

Тело доктора Лизы опознали после ДНК-экспертизы

Глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, опознана среди жертв крушения Ту-154.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что похороны Елизаветы Глинки пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве.

Как сообщает ТАСС 13 января, Глинка была опознана среди жертв крушения Ту-154 по результатам ДНК-экспертизы.

Источник агентства отметил, что похороны доктора Лизы предварительно состоятся в понедельник.

Напомним, в Госдуме поддержали идею ввести награду имени Елизаветы Глинки.

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