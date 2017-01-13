Общество
Источник: РИА "Новости"
16:37, 13 Января 2017 Версия для печати

Сделавшая репост "порно" няня из карцера отправилась в колонию

Воспитательницу детсада, осужденную за репост видеозаписи с надругательством над ребенком, этапировали в колонию.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, воспитательницу детского сада из Екатеринбурга Евгению Чудновец, приговоренную к пяти месяцам заключения за репост видео с издевательством над обнаженным ребёнком, отправили в карцер на 15 суток.

Как сообщил РИА «Новости» официальный представитель УФСИН по Курганской области Руслан Бурсин, Чудновец 12 января этапировали в колонию.

«Осужденная Чудновец была этапирована в колонию из СИЗО. Это произошло вчера. В какую именно колонию – сказать не могу, не разглашаем эту информацию», – рассказал собеседник агентства.

При этом он уточнил, что ранее Чудновец была помещена в карцер за нарушение правопорядка, однако не успела отбыть полный срок своего наказания.

По данным местных СМИ, воспитатлеьницу отправили в колонию Свердловской области.

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