"Они до сих пор не верят, что Доктора Лизы больше нет"

Sobesednik.ru решил напомнить читателям о погибшей 25 декабря в крушении самолёта Минобороны Елизавете Глинке.

Справедливая помощь

В подвал на Пятницкой, что в центре Москвы, до сих пор приходят люди, которые не верят, что Доктора Лизы больше нет: «Точно она была в том самолете? Может, ошибка?!» Этот подвал прозвали «местом силы», хотя задумывался он как раз как «место слабости» – для бездомных и безнадежных больных. Здесь находится фонд «Справедливая помощь», который в народе больше знают как Фонд Доктора Лизы. Именно ее имя привлекало сюда как нуждающихся, так и тех, кто мог чем-то помочь.

– В 2008 году Глинку еще мало знали. Мне сказали, что есть женщина, которая создала благотворительную организацию, дали ее телефон. Я позвонила и, честно говоря, опешила. Доктор Лиза ответила мне так, как будто мы были сто лет знакомы: «Вот и хорошо, как раз нам помощь нужна. Мы собираем помощь семье Валентина Кунаховца, приезжай в «Кофе хауз». Я приехала и с того момента так и осталась в фонде. Кстати, собрали тогда целую машину лекарств, вещей. И сам Валентин, у которого был рак, стал нашим волонтером, помогал другим, чем мог, – рассказала «Собеседнику» сотрудница фонда «Справедливая помощь» Елена Никульникова.

– Она и меня умудрилась втянуть в помощь бездомным, которые жили около трех вокзалов, – рассказал газете политик Александр Чуев. – Первоначально предполагалось, что партия окажет посильную помощь благотворительной работе Доктора Лизы. Но я как-то не думал, что буду сам у вокзала стоять с тарелкой каши...

Семеро штатных сотрудников фонда, десятки волонтеров, сотни благотворителей. В случае Елизаветы Глинки не она искала свое дело, а дело нашло ее само.

– На нее очень сильно повлияла ее личная история. У Лизы сильно заболела мама (телеведущая, автор кулинарных книг Галина Поскребышева) – она достаточно долго находилась в коме после перенесенного инсульта, – рассказал Sobesednik.ru Александр Чуев.

Елизавета Глинка окончила московский мед, вышла замуж за американского адвоката русского происхождения Глеба Глинку. Уехала в США, получила диплом по паллиативной медицине (помощь безнадежным больным). Во время болезни матери вернулась в Россию и осталась здесь уже навсегда.

«Святая бомжекормилица»

Медик по образованию, Елизавета Глинка, выхаживая свою маму, стала общаться с родными таких же больных, давала медицинские, правовые советы. Позже из этого общения вырос фонд «Справедливая помощь».

– У Елизаветы Петровны была идея организации помощи безнадежным неонкологическим больным. Для раковых пациентов есть хосписы, а если человек прикован к постели с другим диагнозом и у него уже нет шансов на выздоровление, им никто, кроме родных, не занимался, – говорит Елена Никульникова.

Доктор Лиза всегда говорила: «Я помогаю тем, кому больше никто не поможет». Однажды ей позвонили, позвали к тяжелому больному. Пациент оказался бездомным. Доктор Лиза поехала в чем была. Вокзальные бомжи до сих пор пересказывают как то ли сказку, то ли быль рассказ про «странную тетку в шубе, на «Мерседесе», с медицинским чемоданчиком», которая сама обрабатывает язвы и делает перевязки бездомным.

«А еще приедешь?» – спросил ее тогда бездомный Руслан, у которого гноились глаза и отказывала печень. «Тогда и других приводи», – ответила Лиза. С тех пор она бывала на этом месте каждую среду, 9 лет подряд вплоть до своей гибели. А число бездомных, которым требовалась помощь «тетки в шубе», только увеличивалось.

– Она все делала своими руками, – подтвердил Чуев.

– Мы бездомных сначала переодевали. Договорились, чтобы их принимал санпропускник, потом уже оказывали медицинскую помощь, – рассказывает Елена Никульникова. – Позже возникла идея организовать полевую кухню – до этого добровольцы привозили еду в термосах и раздавали.

«Святая бомжекормилица» – кто искренне, кто язвительно стал называть Лизу, блог которой стремительно набирал популярность в сети.

– Какая я святая! – отмахивалась Доктор Лиза. – Я вон и курю, и матом, бывает, ругаюсь!

– Лиза действовала довольно жестко, с бездомными бывала строгой, как того и требовала ситуация, – вспоминает Александр Чуев.

Ее квартира на Сретенке в центре Москвы периодически превращалась в перевалочный пункт, куда приносили медикаменты, продукты, одежду.

– Елизавета Петровна могла сказать обычному бездомному: «Пошли ко мне, я тебе дам нормальную одежду». Она все время была «на работе» – в выходные, праздники. Работа везде находила ее сама. Помню, мы сидели у нее дома, пили чай. Слышим – хлопок, выглядываем в окно – пожар. Оказалось, в заброшенном здании поселились гастарбайтеры и у них взорвался баллон с газом. Мы бегом туда и весь остаток дня вытаскивали пострадавших, оказывали помощь, прохожие подтянулись. А вечером поехали на площадь трех вокзалов, где нас ждали бездомные. Это была среда – день, когда мы приезжали, и пропустить его было нельзя – хоть пожар, хоть потоп... – рассказала Елена.

Автор фильма о Докторе Лизе Елена Погребижская вспоминает, что видела Глинку растерянной только один раз – когда в барабане стиральной машины оказался мобильный телефон. В нем была вся ее жизнь и жизнь еще многих людей, которым Лиза могла потребоваться в любое время дня и ночи.

– Когда я уже сработалась в фонде, то перестала удивляться поздним звонкам: «Нечего там в телевизор пялиться, нужна помощь! Пиши адрес», – говорит Елена Никульникова.

– Я вот даже не знаю, кто бы сейчас мог ее заменить, – пожимает плечами Чуев. – Чтобы ему поверили, как ей...

Вне политики

Доктор Лиза стала брендом, который многие политики хотели заполучить себе. Появилась на митинге – записали в либералы. Оказалась рядом с Михаилом Прохоровым – решили, что она в его партии. Полетела в Донбасс забирать детей, которым нужна была медицинская помощь, – обвинили чуть ли не в участии в военной операции.

– На самом деле Доктор Лиза не была ни в какой партии вообще, да и про свои симпатии и взгляды она никогда не говорила, – вспоминает Елена Никульникова. – По-моему, она была от всего этого далека. Политик Сергей Миронов помогал нашему фонду, приезжал на наши мероприятия. Бизнесмен и политик Михаил Прохоров тоже сначала стал просто помогать, а потом они с Доктором Лизой подружились. Донбасс – понятно, почему: там дети, которым нужна была медицинская помощь. Сирия – по тем же причинам. И никакой политики. В этом смысле у Елизаветы Петровны была очень простая и ясная картина мира.