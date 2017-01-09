Полиция отняла у журналистов обломки MH17 после поездки в Донбасс

Полиция Голландии задержала двух журналистов, вернувшихся с места крушения малазийского «боинга» в Донбассе.

Как передает телеканал Russia Today, голландских журналистов Стефана Бека и Мишеля Спеккерса арестовали сразу же по прибытии в аэропорт Амстердама. Журналисты восемь дней провели в Донбассе, где, по их словам, обнаружили обломки самолета малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17, которые не были собраны следователями прокуратуры Нидерландов.

Все привезенные материалы у журналистов изъяли при задержании.

«Все предметы, которые я и Мишель Спеккерс собрали на месте крушения MH17 в Донбассе, и наши материалы, в том числе интервью с местными жителями, конфисковала полиция, когда мы вернулись в Нидерланды. Среди них были фотографии и видеозаписи людей, которые просили сохранить анонимность», — сообщил Бек на своей странице в Facebook.

В интервью Russia Today представители СМИ обвинили прокуратуру Нидерландов в халатности и заявили, что их поразило такое количество обломков, оставшихся на месте крушения «боинга».

«Там всё ещё много материалов, и их можно собрать. Там не так опасно, как рассказывают представители голландской прокуратуры. По всей видимости, мы имеем дело с серьёзной халатностью», — заявил Бек.

Напомним, что «боинг» MH17, на борту которого находились 298 человек, был сбит 17 июля 2014 года над Донбассом.

Международная следственная группа (МСГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, считают, что самолет был сбит с территории, подконтрольной самопровзглашенной ДНР, из зенитно-ракетного комплекса «Бук», завезенного с территории России.