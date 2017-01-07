Пост в Instagram спикера парламента Чечни проверяют на законность

Юристы «Кавказского узла» заподозрили председателя парламента Чечни Магомеда Даудова в угрозах изданию.

Как сообщил главный редактор «Кавказского узла» Григорий Шведов «Новой газете», юристы издания проверяют пост председателя парламента Чечни Магомеда Даудова в Instagram а наличие преступления по статье о воспрепятствовании деятельности журналистов.

В начале января Даудов опубликовал фотографию с надписью «Как развязать "Кавказский узел"?», сопроводив ее комментарием, в котором говорится о псе по кличке «Швед». «Это очень странный пес. Вид грозный, но трусоват. Беспородный, но нагловат. По кличке "Швед", — написано в комментарии. — Пора ветеринара вызывать с большими щипцами, давно пора. А что? Вырвать "Шведу" пару клыков "мудрости", да язык укоротить до стандартных размеров». [Пунктуация и орфография автора сохранена — прим. Sobesednik.ru]

Шведов в интервью «Новой газете» отметил, что пост написан так, «что у читателя не должно возникнуть больших сомнений, о ком идет речь». Он подчеркнул, что издание «нормально относится к критике», однако «это первый, пожалуй, случай, когда вместо профессиональной критики за конкретные публикации, мы видим призыв к насилию».

В комментарии для «Медиазоны» Шведов уточнил, что угрозу «вырвать зубы и укоротить язык» адресованной лично ему не считает, а видит в ней связь «с желанием запугать сообщество журналистов».